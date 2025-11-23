Contiamo su di noi, la nuova edizione si presenta: uno sguardo dei giovani sul territorio di Biella

Contiamo su di noi è un progetto di educazione al linguaggio del video rivolto a ragazzi dai 12 ai 25 anni mirato a costruire una vetrina di film che rappresentano uno sguardo dei giovani sul territorio della Provincia di Biella. I ragazzi frequentano stage e laboratori di scrittura, recitazione, video-making e, sotto la guida di esperti, progettano cortometraggi ambientati in luoghi caratteristici del territorio. I corti vengono realizzati affiancando ai ragazzi un pool di professionisti del cinema. Lo slogan del progetto, educazione all'immagine e promozione del territorio, descrive la duplice finalità dell'iniziativa: fare formazione sulla comunicazione audiovisiva, modalità familiare ai giovani ma a cui applicano un approccio istintivo e non consapevole, e creare e diffondere video che, indirettamente, diventano motore di promozione turistica. Il progetto quest’anno è giunto alla quinta edizione assumendo come titolo progettuale Move.

Nato nel 2021 da un'idea di Manuela Tamietti e Maurizio Pellegrini per Storie di Piazza aps il progetto si è rivelato un volano efficace di coinvolgimento degli adolescenti, di espressione artistica e creativa, di avvicinamento alla storia e ai luoghi del territorio, di valorizzazione di spazi e patrimoni culturali locali. Complessivamente le cinque edizioni svoltesi hanno portato alla realizzazione di 16 cortometraggi in altrettanti luoghi suggestivi della Provincia di Biella e di 9 video-pillole tematiche che rappresentano uno sguardo dei giovani sul territorio in cui vivono. Sono stati coinvolti nel progetto oltre 150 ragazzi e organizzati 23 laboratori artistici di cinema e teatro. I filmati prodotti hanno raggiunto complessivamente oltre 150.000 visualizzazioni.

Nell’edizione 2025 Storie di Piazza ha focalizzato i suoi interventi su target mirati di giovani cercando di offrire formazione audiovisiva a vari livelli di istruzione scolastica, dalla scuola primaria all'università. Il titolo progettuale Move si riferisce alla volontà andare verso alcune realtà del territorio già costituite e attive nel settore educativo portando l'esperienza in campo audiovisivo ad arricchimento dell'offerta formativa.

In collaborazione con il CAI Sezione di Biella, in occasione delle celebrazioni per il 90° anniversario della costruzione del Rifugio Rivetti, si è svolto il campus residenziale estivo Polenta & Cinema, 4 giorni al Rifugio con un gruppo di 13 ragazzi e ragazze che, affiancati a una troupe di professionisti, hanno preso parte alle riprese del cortometraggio Il Rifugio, onirico viaggio nel tempo che rievoca storia e personaggi legati al Rivetti.

In collaborazione con Università di Torino e Città Studi Spa si è svolta un'attività di laboratorio per gli studenti del Master internazionale Cultural Heritage and Creativity che ha portato alla produzione del cortometraggio A day in the campus che valorizza il campus di Città Studi attraverso una breve storia d'amore interpretata da studenti e studentesse provenienti da varie nazioni: Italia, Iran, Turchia, Russia, Kazakistan, India e Bangladesh. Altri studenti hanno partecipato alla scrittura della sceneggiatura e alle riprese come assistenti e fotografi di scena. Una studentessa iraniana ha composto ed eseguito la colonna sonora del film.

In collaborazione con il Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, nell'ambito del progetto Bi.Lanciare, si sono svolti a giugno a Cascina Oremo a Biella due laboratori: Dire Fare Recitare dedicato alla recitazione per il cinema e Dire Fare Girare, sulla realizzazione di cortometraggi. Ai laboratori ha fatto seguito un'attività pratica a ottobre con la realizzazione del cortometraggio Lui & Lei, ideato, scritto e interpretato dai ragazzi e realizzato con l'affiancamento di professionisti del cinema. Il film ha avuto come location vari spazi interni ed esterni di Cascina Oremo e alcuni luoghi del centro di Biella: Piazza Duomo, la Biblioteca Civica, il Cinema Mazzini.

In collaborazione con Associazione della Trappa, che nell'ambito della Scuola senza pareti ha organizzato a giugno l'iniziativa Imparare camminando, si è svolta alla Trappa di Sordevolo una passeggiata agli alpeggi della Muanda e visita ai produttori di burro e formaggio. I nostri operatori hanno affiancato il gruppo di bambini che hanno filmato l'escursione. Si è rinnovata la collaborazione con Istituto Musicale Sonoria, che coinvolge ogni anno giovani allievi della scuola di musica nella sonorizzazione musicale di alcuni alcuni film. La giovane musicista Giulia Ellena ha composto la colonna sonora del film Lui & Lei.

L'amore è il tema di fondo che accomuna i cortometraggi dell'edizione 2025 di Contiamo su di noi. Amore giovanile coniugato in diverse forme.

Il Rifugio

Sara e Paolo, gestori del Rifugio, salgono al Rivetti per l'inizio della stagione. In un'atmosfera surreale, tra nebbie e schiarite, silenzi e lontani echi di aerei in volo, Sara fa una serie di strani incontri con persone che si rivelano appartenere a epoche differenti... Un film per celebrare l'80° anniversario della costruzione del Rifugio Rivetti interpretato dai ragazzi del laboratorio residenziale "Polenta & Cinema" esperienza immersiva di cinema in alta quota per giovani dai 12 ai 22 anni.

A day in the campus

Sullo sfondo di una Città Studi autunnale e poetica la bella Ania e l'aitante Dima frequentano il Master Cultural Heritage and Creativity. Non si conoscono, ma i loro sguardi a distanza rivelano un'attrazione reciproca. Dima si fa avanti timidamente rompendo il ghiaccio, Ania sembra corrispondere, ma il finale è a sorpresa. Recitato in inglese, interpretato da studenti e studentesse di varie nazionalità iscritti al Master Cultural Heritage and Creativity dell'Università di Torino.

Lui & Lei

Una breve storia d'amore giovanile, una storia come tante, con le sue ascese e le sue cadute, che, vista attraverso lo schermo del cinema, la fa appartenere ad ognuno di noi. Girato a Cascina Oremo e in altri luoghi della città di Biella, è stato interamente ideato, scritto e interpretato dai ragazzi di "Contiamo su di noi", alcuni dei quali hanno partecipato ai laboratori di cinema svoltisi a giugno a Cascina Oremo nell'ambito del progetto Bi.Lanciare coordinato dal Consorzio Sociale Il Filo da Tessere.

I cortometraggi saranno presentati al pubblico Sabato 29 novembre 2025, alle ore 21, a Palazzo Gromo Losa, Corso del Piazzo 22, Biella, ad ingresso libero.

Per la conduzione dei laboratori e per la realizzazione dei cortometraggi con i ragazzi Storie di Piazza si è avvalsa della collaborazione di diversi professionisti del cinema e del teatro: Maurizio Pellegrini, progettista, regista, sceneggiatore; Manuela Tamietti, progettista, acting coach, direttore esecutivo; Matteo Merlano, organizzatore di produzione, location manager; Daniele Trani, direttore della fotografia; Glauco Tortoreto, regista, operatore di ripresa; Enrica Tosi, operatore di ripresa; Ted Martin Consoli, tecnico del suono; Simone Giobellina, tecnico del suono; Luca Balle, tecnico del suono; Giulia Ellena, musicista; Laura Rossi, costumista, scenografa; Diana Rivadossi, truccatrice; Gabriele Gruppo, scrittore, sceneggiatore; Oriana Minnicino, attrice, insegnante di teatro

I partner

Contiamo su di noi - Move è realizzato con il sostegno di Fondazione CRB e Fondazione Marco Falco, con il contributo di Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, CAI Sezione di Biella, Associazione della Trappa, con la collaborazione di Università di Torino – Dipartimento Studi Storici, Città Studi Spa, Istituto Musicale Sonoria, con il patrocinio di Biella Città Creativa Unesco, Provincia di Biella, ATL Terre Alto Piemonte.