A fuoco tetto di una palazzina a Guardabosone, in campo anche i Vigili del Fuoco di Ponzone FOTO e VIDEO

A fuoco tetto di una palazzina a Guardabosone FOTO e VIDEO

Intorno alle 12 di ieri, 22 novembre, i Vigili del Fuoco di Varallo, Ponzone e Vercelli, con tanto di autoscala, sono intervenuti a Guardabosone per un incendio che ha coinvolto per intero il tetto di una palazzina di tre piani.

Una volta sul posto, le squadre hanno provveduto al contenimento delle fiamme per evitare che si propagassero ai tetti limitrofi e alla completa estinzione di esse. Presenti anche il personale sanitario e il sindaco di Guardabosone. Ancora da accertare le cause dell'incendio, non si registrano persone coinvolte.