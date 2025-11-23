A Tollegno arriva il Camper della Medicina di Prossimità

Per due giornate, Tollegno ospiterà il Camper attrezzato per i servizi sanitari territoriali, un ambulatorio mobile promosso da ASL Biella, INMP e Regione Piemonte, con il supporto degli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC). L'iniziativa ha l’obiettivo di portare i servizi sanitari direttamente nelle comunità e ridurre le disuguaglianze di salute.

Tra i servizi offerti: rilevazione dei parametri vitali, informazioni sui servizi ASL, supporto all’autogestione terapeutica, promozione di corretti stili di vita, prevenzione degli incidenti domestici e screening epatico. Appuntamento il 25 e il 26 novembre, dalle 10 alle 16, in piazza San Germano, con il Camper della Medicina di Prossimità.