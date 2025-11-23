Migliora la tua Assistenza - l'anziano da assistere, interesse a Biella per l'incontro sulla non autosufficienza

Venerdì 21 novembre il quinto e penultimo dei sei appuntamenti che si concluderanno questo giovedì del corso per Familiari "Migliora la tua Assistenza - l'anziano da assistere", frutto della collaborazione tra Anzitutto, Associazione di volontariato per gli anziani, Auser provinciale di Biella e Spi CGIL Biella, presso il Salone "Di Vittorio" in via Lamarmora 4 c/o CGIL. Relatrice di questo incontro Enrica Borrione, già CPSE (Caposala) di Geriatria ed attualmente insegnante di corsi per Operatori Socio Sanitari, che ha trattato l'argomento "La non autosufficienza".

Nella sua relazione ha illustrato i principali disturbi che possono limitare l'autosufficienza della persona anziana spiegando che per quanto possibile è necessario far mantenere alla persona assistita le sue capacità residue senza sostituirsi ad essa. Per esempio facilitando la vita per l'igiene personale, magari con uso di manopole per lavarsi, rispettando i suoi tempi per mangiare. Ha dedicato uno spazio al problema dell'incontinenza. Ha parlato anche di prevenzione dei decubito e di come mobilizzare le persone allettate. Alla fine della sua relazione numerose domande e considerazioni a dimostrazione dell'interesse suscitato dall'argomento.

Il prossimo appuntamento del corso, l'ultimo della serie, si svolgerà il 27 novembre, sempre dalle 17 alle 19, e l'argomento sarà "Gli aiuti a domicilio" ed avrà come relatore Stefano Desogus, Direttore INCA CGIL e Infermiere di Famiglia della ASL BI che spiegheranno quali aiuti si possono ottenere a domicilio dal Servizio Infermieristico, dai Servizi Sociali, le pratiche per invalidità.

Per partecipare al corso è necessario iscriversi presso AUSER Provinciale di Biella al numero 331.1680136.