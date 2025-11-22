Spagna-Germania: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - La Coppa Davis scopre la sua seconda finalista. Oggi, sabato 22 novembre, va in scena a Bologna la semifinale tra Spagna e Germania - in diretta tv e streaming - da cui uscirà l'avversaria dell'Italia. La Nazionale iberica, orfana di Carlos Alcaraz, rifiratosi dal torneo per infortunio, ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca nei quarti di finale, mentre la squadra tedesca, guidata da Alexander Zverev, ha superato l'Argentina per 2-1.

La semifinale di Coppa Davis tra Spagna e Germania è in programma oggi, sabato 22 novembre, alle ore 12. Le due squadre si sono affrontate in undici precedenti, con quella iberica a condurre il parziale 7-4. L'ultimo incontro risale alla Coppa Davis del 2018, quando la Spagna si impose in tre set nei quarti di finale.

Spagna-Germania sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro, sui canali SuperTennis. Streaming disponibile sul sito web di SuperTennis e sulla piattaforma di SuperTenniX.