Inizio di stagione top per Michela Aruni Biolcati, sul podio ai Campionati Nazionali Assoluti

Strepitoso inizio di stagione per l'atleta paralímpica biellese Michela Aruni Biolcati. Lo scorso 9 novembre, ha disputato la competizione “Trofeo di Lodi” assieme al suo allievo Samuele Galdini. Una prova gare per poter verificare la preparazione in previsione dei Nazionali Assoluti di Fabriano del 15 novembre. Di seguito le gare disputate a Lodi con i relativi risultati: per Biolcati oro nei 100 dorso, 50 rana e 100 rana. Per Galdini oro nei 50 dorso, 100 stile libero e100 dorso. Inizio faticoso per il giovane mentre di alta qualità tecnica quella di Biolcati che migliora tutti i tempi gara dai 3 ai 5 secondi in ogni prestazione rispetto qualche mese fa.

Il 15/16 novembre come detto precedentemente, Biolcati e Galdini hanno partecipato al “Campionati Italiani Assoluti FINP” a Fabriano, evento nazionale atteso da tutti gli atleti Italiani Paralimpici per il suo valore sportivo e sociale. In questo evento, si conferma la capacità tecnica e atletica di Biolcati che, nonostante un piccolo problema di salute sorto fin dalla prima giornata di gara, non si è ritirata ma ha affrontato con competenza tecnica le gare portando ancora una volta il Biellese sul podio Italiano con il bronzo nei 100 rana e l’argento nei 50 rana. Una competizione affrontata con estrema attenzione togliendo ancora 2 secondi dalla settimana precedente, con un 1° posto ottenuto dalla campionessa Europea Gaia Mercuri. Infine, quarto posto nei 100 dorso. In tal sede Biolcati va ad abbassare i tempi dai 2 ai 6 secondi dalla settimana precedente. Galdini ottiene invece il bronzo nei 100 stile e due quinti posti nei 100 rana e 100 dorso. Da rivedere alcuni errori ed andar a modificare alcune parti della nuotata.

Dopo questi impegni importanti, entrambi hanno cominciato con i loro compagni la preparazione per i prossimi Campionati Nazionali di nuoto Pinnato di gennaio.