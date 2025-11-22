Biella, elezione consigli di quartiere, Vivere il Piazzo si presenta

Domenica 30 novembre dalle ore 9,00 alle ore 18,00, presso la sala parrocchiale in piazza Cisterna, 1, si terranno le votazioni per l’elezione dei nuovi Consigli di Quartiere.

Ci saremo anche noi con la lista Vivere il Piazzo, Cesare Delledonne, Cesare Erba, Rosy Gualinetti, Maurizio Pellegrini, Marco Pinarello, Marco Rigola, Mariella Valz Gianinet, Mario Vitale.

La reintroduzione dei Consigli di Quartiere ci vede presenti con una lista di residenti volenterosi e intenzionati a darsi da fare per il proprio rione. E’ nostra ferma intenzione collaborare attivamente, a fianco dell’Amministrazione della Città, segnalando con puntualità le varie problematiche del rione, sia quelle già individuate sia quelle che, via via, si presenteranno, proponendo le possibili soluzioni. Sarà altresì nostro compito quello di “pungolare” i vari Assessorati al fine di veder realizzate, in tempi ragionevoli, le nostre motivate richieste, ben consci che altrettanto importante è l’impegno della nostra comunità di residenti. Occorre riacquisire la sana mentalità che non tutto è dovuto; siamo noi cittadini che per primi dobbiamo avere il massimo rispetto e cura per la res publica. Ed è proprio in questa ottica che noi, sin d’ora, ci impegniamo ad essere attivamente presenti, unitamente ai cittadini del nostro rione, ad ogni iniziativa concreta che via via verrà proposta. Il Consiglio di Quartiere è un organo con potere meramente consultivo, per cui ha poco senso parlare di un programma; al più possiamo esprime dei DESIDERATA I recenti sviluppi dell'annosa vicenda della trasformazione della funicolare in ascensore ci inducono a porre in primo piano la questione. Il blocco dell'impianto senza un piano o una previsione di ripristino e l'attivazione di un servizio sostitutivo di bus-navetta sollevano interrogativi che meritano più di una riflessione. E' davvero imprescindibile il rifacimento integrale dell'impianto? Esiste la possibilità di un intervento risolutivo alternativo? Quali sarebbero i tempi e i costi? Il servizio navetta è un efficace sostituto? E' sostenibile economicamente alla luce del numero di utenti/paganti? A questi interrogativi noi qualche risposta la possiamo dare, il Piazzo senza un collegamento diretto con la città proprio non può esistere. Qualche idea in merito noi ce l’avremmo … Per questo, come per altri problemi, riteniamo comunque determinante un confronto costruttivo tra abitanti, esercenti e amministrazione.

Il problema ancestrale che da sempre tormenta il rione, perlomeno per quanto riguarda la parte storica del Piazzo, è senza alcun dubbio quello della convivenza con gli autoveicoli. Sia nell’aspetto del transito che in quello della sosta. Siamo, ahinoi, ben consci che una pedonalizzazione integrale del borgo sia un auspicio utopico. Allo stesso tempo, riteniamo che una regolamentazione più puntuale del transito e della sosta sia non solo utile ma assolutamente doverosa. Vedere un centro storico come il nostro, con indubbie qualità architettoniche, così sistematicamente invaso dai veicoli, genera amarezza oltre che disagi.

Vi è poi il problema della manutenzione. Noi sappiamo che le Amministrazioni comunali, quando hanno le risorse necessarie (contributi su progetti regionali, nazionali ed europei) realizzano varie opere. E questo, quasi sempre, è un bene. Il “quasi” è d'obbligo, come dimostra l'infausta sostituzione della storica e perfettamente funzionante Funicolare con due anonimi e scassatissimi ascensori. Una volta però che questi interventi (aree verdi, giardini, parchi gioco, strade con relativi marciapiedi, piste ciclabili, ecc.) si sono conclusi diventa determinante la conservazione nel tempo di quanto realizzato. Ed è qui che casca l’asino.

Altro aspetto importante, per un borgo come il Piazzo che potrebbe, a ragione, avere qualche velleità turistica, è quello dell’arredo urbano. Una maggiore attenzione sia da parte di chi ci abita, che da parte dell’amministrazione pubblica non guasterebbe di certo. Un rione bello, pulito ed ordinato darebbe quel maggiore appeal senza dubbio gradito non solo ai residenti, ma anche ai visitatori.