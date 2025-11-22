Tante cose da fare nel we 22 e 23 novembre

SABATO 22 NOVEMBRE

- Valdilana, I giovani raccontano il patriarcato 20,45

- Biella, Festival Mano a Farfalla

- Quaregna Cerreto inaugurazione panchina gialla ore 15 piazza Verdi

- Viverone, via Umberto I°, 107 dalle 10,30 in biblioteca letture animate "La Notte dei Pupazzi"

- Biella, Laboratori di Salute “InFormati Bene”

- Gaglianico, Uniamoci contro la violenza, spettacolo dalle 21

- Casapinta, “Una passeggiata nel Bosco Animato”, lungo i sentieri del Lago delle Piane, rivolta a bambini, famiglie e a chiunque ami la natura.

- Candelo, alle ore 21, nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, la 43° edizione dell’incontro di canto corale “Cunta ‘na storia”

- Biella via Italia, manifestazione contro la violenza sulle donne "Disarmiamo il patriarcato", davanti Feltrinelli

- Biella, auditorium Sella presentazione del libro "Condividere il bene"

- Candelo, "Accendiamo l'albero di Natale" 17,30

- Vandorno, mercatino di Natale presso il salone della Cooperativa al coperto e al caldo nei sabati 22 e 29 novembre e 6 dicembre dalle 14,30 alle 18,30 nelle domeniche 23 e 30 novembre, 7 dicembre e lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

- Biella, Pista di Pattinaggio dal 14/11/2025 al 25/01/2025 Piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero, Villaggio di Babbo Natale dal 22/11/2025 al 14/2/2026 Piazza V.Veneto

- Veglio, è in programma una serata che ha come obiettivo quello di raccogliere vecchi video amatoriali riguardanti il comune di Veglio per creare un DOCU-VIDEO Veglio con immagini della sua storia.

- Brusnengo dice "no" alla violenza contro le donne

- Sordevolo concerto nella chiesa di sant'Ambrogio ore 20

- Biella, PREMIO “BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA” CERIMONIA DI PREMIAZIONE ore 17.00 AUDITORIUM CITTÀ STUDI

DOMENICA 23 NOVEMBRE

- Cossato, inaugurazione nuova panchina rossa 10,30

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Vandorno, mercatino di Natale presso il salone della Cooperativa al coperto e al caldo nei sabati 22 e 29 novembre e 6 dicembre dalle 14,30 alle 18,30 nelle domeniche 23 e 30 novembre, 7 dicembre e lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate

- Pollone, Parco Burcina, via A. Botto, Foliage: i colori dell'autunno nel biellese

- Biella, appuntamento per l’Orchestra Filarmonica Biellese, storica formazione fondata nel 1971 dal Maestro Emilio Straudi. L’ensemble sarà protagonista della XXXVIII rassegna concertistica Ad Maiorem Dei Gloriam alle ore 16

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli

- Biella, Pista di Pattinaggio dal 14/11/2025 al 25/01/2025 Piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero , Villaggio di Babbo Natale dal 22/11/2025 al 14/2/2026 Piazza V.Veneto

MOSTRE

- Pettinengo, C osmogonie. Il giardino segreto , la mostra personale di Davide Prevosto, fino al 30/11

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, “Carta. La forza espressiva della Paper Art” fino al 14 dicembre

- Locanda Bocchetto Sessera, fino al 30 novembre, sarà possibile visitare due esposizioni: Mostra fotografica di Tommaso Lamantia e Matteo Sella, dedicata al K2, “la montagna dei biellesi”, a cura di Manuela Piana e Andrea Formagnana del CAI Biella; Mostra delle copertine di The Bielleser ispirate alla montagna e agli Alpini, realizzate da Andrea Dalla Fontana, Daniele Basso, Luca Rimini, Luigi Cascella, Bruno Beccaro, Ye Wenlong e Matteo Sella. Il progetto è ideato e curato da Enzo Napolitano (The Bielleser) e da Michelle Bonesio Terzet della Locanda Bocchetto Sessera.

- Biella, cantinone mostra Stefano Ceretti "Ritratti allo specchio" fino al 10/12

- Biella, la Biblioteca Civica dal 21 novembre al 14 dicembre ospiterà la Mostra Fotografica dedicata ai 125 anni della Associazione Polisportiva Dilettantistica “Pietro Micca” e al 70° Anniversario della Festa della Neve. L’inaugurazione si terrà venerdì 21 novembre alle 18.

- Sordevolo, mostra Giorgio Marinoni