Dramma nel Canavese, uomo schiacciato mentre taglia alberi: muore a 55 anni

Drammatico incidente questa mattina, poco dopo le 9, in via delle Scuole 288 a Castellamonte, nel Canavese. Un uomo di 55 anni ha perso la vita mentre stava tagliando alcune piante in un terreno privato.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe rimasto schiacciato durante le operazioni di abbattimento, forse da un tronco o da una pianta caduta in modo imprevedibile.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118 di Azienda Zero, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Presenti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La vittima, da quanto si apprende, stava lavorando in autonomia e non risultava legata ad alcuna impresa. La comunità è sotto shock per l’accaduto.