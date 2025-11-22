A Cossato per la violenza contro le donne “Seniloquio”

Venerdì 28 novembre, alle ore 21, il Teatro Comunale di Cossato ospiterà “Seniloquio”, il nuovo spettacolo di Virginia Risso, un’esilarante e dissacrante riflessione sul seno, una delle parti del corpo femminile più idealizzate e simbolicamente cariche di significato.

Con un approccio “socio-scientifico” e l’ironia come filo conduttore, “Seniloquio” si propone di superare tabù e inibizioni, piantando il seme della consapevolezza attraverso il linguaggio potente del teatro. L’evento si inserisce nel percorso del collettivo Teatro al femminile, da sempre impegnato a promuovere spettacoli che affrontano, con leggerezza e profondità, temi legati alla discriminazione e alla prevaricazione di genere.

La serata sarà a ingresso gratuito, ma non mancherà un momento di solidarietà: sarà infatti organizzata una raccolta fondi destinata a sostenere progetti di affrancamento dalla violenza. Un’occasione per ridere, riflettere e contribuire concretamente a una causa importante.

Prenotazioni aperte al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/spettacolo-teatrale-seniloquio-tickets-1797917442469?aff=oddtdtcreator