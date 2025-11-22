A Quaregna Cerreto inaugurata la panchina di Endopank, un segno di sensibilizzazione sull'endometriosi FOTO

Partecipazione e nutrito interesse a Quaregna Cerreto, dove nel primo pomeriggio di oggi, 22 novembre, si è tenuta la l'inaugurazione della panchina gialla di Endopank. Un segno concreto e tangibile che guarda alla sensibilizzazione sull'endometriosi, patologia cronica altamente invalidante che colpisce circa 3 milioni di persone in Italia.

La cerimonia di scoprimento ha avuto luogo in piazza Verdi, con la presenza dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Katia Giordani, oltre ai rappresentanti dell'Associazione “La voce di una è la voce di tutte” ODV.