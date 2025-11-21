ASD New Generation Taekwondo alla Scaliger Cup FOTO

Domenica 16 novembre si è tenuta a Valeggio sul Mincio (VR) la Scaliger Cup, competizione di forme e freestyle in cui ha preso parte anche la ASD New Generation Taekwondo con 5 atleti, guadagnando un bottino di 1 Oro e 4 Bronzo.

Gli atleti in gara, guidati dal Maestro Maurice Magoni (in doppia veste in questa competizione, come coach e come atleta), fanno parte della sezione agonistica di forme della Società e la maggior parte di loro hanno gareggiato nella categoria di massimo livello competitivo, quella dei Master cinture nere, esibendosi con forme di molto superiori rispetto al proprio gradi di Dan.

Gli atleti e i risultati:

- Francesca Tacca, di Albano Vercellese, Oro nella categoria Master cinture verdi

- Maurice Magoni, di Sordevolo, Bronzo nella categoria Master under 60 cinture nere

- Paola Rosati, di Roasio, Bronzo alla sua seconda esperienza nella categoria Master under 60 cinture nere

- Diego Quaglia, di San Germano Vercellese, Bronzo nella categoria Junior cinture nere, al suo primissimo esordio tra le cinture nere

- Gaetano Bellardita, di Romagnano, Bronzo nella categoria Master under 50, al suo primo esordio assoluto in una competizione di forme

Il commento di Maurice Magoni "Questa gara di forme, la prima dell'anno, è stata una occasione positiva e molto utile per accrescere le nostre competenze, considerando l'elevato livello che ormai questo settore ha raggiunto: le potenzialità dei nostri atleti sono confermate ed è necessario lavorare con costanza nel tempo per aumentare sempre di più le capacità. Tutti hanno lavorato e stanno lavorando con dedizione per migliorarsi, puntiamo ad andare avanti e a prepararci al meglio per le prossime gare."

I prossimi impegni vedranno impegnata la New Generation sia sul fronte combattimento, sia sul fronte delle forme, con diverse competizioni previste tra fine novembre e dicembre: la Torino Royal Cup e la Junior Cup per il combattimento, l'Insubria Cup a dicembre per le forme.