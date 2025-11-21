Biella, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e Monopoli: rafforzata la collaborazione

Nella mattinata del 20 novembre 2025, il dottor Maurizio Gallucci, recentemente insediato alla guida dell’Ufficio Piemonte 3 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — con sede a Novara e competenza sulle province di Biella, Novara e Vercelli — ha effettuato una visita di presentazione al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Biella, presso la caserma “Finanziere Rinaldo Mussini M.A.V.M.” .

Il dottor Gallucci, accompagnato dal responsabile dell’Area Territoriale Biella, dottor Roberto Coppe, e dalla dottoressa Elisa Fornaro, funzionario della stessa articolazione, è stato accolto dal Comandante Provinciale, colonnello Stefano Lampone. Nel corso del colloquio, cordiale e informale, il colonnello Lampone ha rivolto al nuovo Direttore le proprie congratulazioni per l’incarico e illustrato l’assetto del Corpo sul territorio, soffermandosi sulle principali attività operative delle Fiamme Gialle biellesi e sulle collaborazioni già in atto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La visita ha rappresentato anche l’occasione per presentare al dottor Gallucci i Comandanti dei Reparti della sede di Biella e per consolidare ulteriormente la sinergia tra le due Amministrazioni, con particolare riferimento al contrasto delle violazioni in ambito doganale, delle accise e del gioco pubblico. Un impegno comune che si inserisce nel quadro del Protocollo d’intesa nazionale siglato il 3 aprile 2023 e rinnovato il 28 maggio 2025, volto a rafforzare la tutela della legalità economico-finanziaria nella provincia.