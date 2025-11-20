Il wc d'oro da 12,1 milioni di dollari di Cattelan sarà esposto in un museo

(Adnkronos) - È ufficiale: il nuovo proprietario del celebre quanto controverso wc d'oro di Maurizio Cattelan, 'America' (2016), è Ripley's Believe It or Not!, un museo con base nella Florida dedicato agli oggetti più strani e originali del mondo. L'opera, realizzata in oro 18 carati e perfettamente funzionante, è stata venduta martedì sera per 12,1 milioni di dollari durante l'asta "Now & Contemporary" di Sotheby's a New York, dopo una partenza di 10 milioni di dollari con un'unica offerta.

Ripley's ha annunciato l'acquisto tramite Instagram, definendo l'opera il pezzo più prezioso della propria collezione e sottolineando che si tratta dell'unica versione completamente realizzata conosciuta. Il museo ha ricordato la storia incredibile del gabinetto, dalla sua installazione al Guggenheim nel 2016 alla misteriosa sparizione di un secondo esemplare durante un furto al Blenheim Palace nel 2019. L'istituzione ha anche fatto sapere che l'opera sarà esposta al pubblico e che si stanno valutando le modalità per permettere eventualmente ai visitatori di utilizzarla.

Il gabinetto era stato messo in vendita dal miliardario collezionista e proprietario dei Mets, Steve Cohen, che lo aveva acquistato dalla Marian Goodman Gallery nel 2017. Nonostante l'ampia speculazione prima dell'asta, 'America' è stata venduta a un prezzo vicino al valore dell'oro di cui è composta. Sotheby's ha confermato che l'opera era disponibile anche per l’acquisto in criptovaluta e che la versione battuta all'asta era stata temporaneamente installata in un bagno privato della sede Breuer Building della casa d'aste, con l'uso rigorosamente vietato ai visitatori, in netto contrasto con l'installazione al Guggenheim, dove più di 100.000 persone avevano fatto la fila per provarla. (di Paolo Martini)