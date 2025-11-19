A Pralungo i festeggiamenti di Santa Cecilia, c'è anche la Banda Musicale di Tavigliano

Due comunità unite in festa per le celebrazioni dedicate a Santa Cecilia, patrona della musica e della Banda Musicale di Tavigliano, diretta dal maestro Mauro Pasqual Cucco. A darne notizia, sui propri canali social, l'amministrazione comunale di Pralungo che ha ospitato il lieto evento nella giornata di domenica 16 novembre.

“La giornata è iniziata con la Santa Messa celebrata nella chiesa di Sant’Eurosia dal parroco, don Ezio Zanotti – si legge nel post - A seguire, i partecipanti hanno condiviso un momento conviviale con il pranzo presso la Nuova Copera, alla presenza dei sindaci Gino Mantello di Tavigliano e Raffaella Molino di Pralungo. Un sentito grazie alla Banda di Tavigliano per aver scelto il nostro paese come cornice di questa giornata di festa e di musica”.