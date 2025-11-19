Giornalisti, Gualtieri: "Informazione libera è condizione per democrazia"

(Adnkronos) - "Roma è la capitale anche del giornalismo e deve continuare ad esserlo. È importante che, anche di fronte a grandi trasformazioni economiche e tecnologiche, il grande giornalismo indipendente, autonomo e libero non venga meno, perché rappresenta una condizione per la democrazia”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alle celebrazioni dei 70 anni de L’Espresso a Palazzo Brancaccio a Roma.

“Voglio rivolgere i migliori auguri a L’Espresso, 70 anni sono un compleanno importante” ha sottolineato ricordando come quella fondata da Arrigo Benedetti e Eugenio Scalfari, oggi diretta da Emilio Carelli, è una testata “che ha fatto non solo la storia del giornalismo italiano ma anche dell’Italia, ospitando le firme dei più grandi giornalisti italiani. Sono sempre stato un lettore de L'Espresso e quando leggi, tutti in fila, i nomi dei professionisti che ci hanno lavorato ti trovi davanti ad un vero firmamento di stelle". "E' importante - prosegue il sindaco di Roma - anche la funzione civile della testata: quando nasce, nel 1955, L'Espresso anticipa la modernizzazione, anche politica, del Paese degli anni ‘60 e segna l'ingresso in un giornalismo indipendente, non di partito. Diverse poi le inchieste critiche pubblicate, anche su Roma: a dicembre del 1955 titolò ‘Capitale corrotta=nazione infetta’ una grande inchiesta sull'urbanistica che fece la storia”.

Negli anni L’Espresso “ha avuto la capacità di arricchire il discorso non solo pubblico ma anche politico, grazie a elementi di analisi e di critica. Siamo dunque contenti che continui a produrre giornalismo di qualità, perché c'è anche una responsabilità” nel portare “questo nome” conclude Gualtieri.