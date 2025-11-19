Genova, turista morto dopo caduta da scale in B&B: indagine per omicidio colposo

(Adnkronos) - La procura di Genova ha aperto un'indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, sulla morte di Davide Chamberlain, turista statunitense di 73 anni deceduto ieri sera dopo essere precipitato nella tromba delle scale del B&b Leone X, in via Caffaro.

Chamberlain è caduto dal quarto piano dopo aver sfondato la balaustra situata davanti alla sua stanza. Le verifiche, affidate ai carabinieri, mirano a stabilire se la ringhiera abbia ceduto a causa dell’impatto o se vi siano responsabilità legate alla manutenzione della struttura.