A Genova fabbrica ex Ilva occupata e blocco stradale a oltranza

GENOVA (ITALPRESS) - I lavoratori ex Ilva di Genova in sciopero hanno occupato lo stabilimento, poi hanno formato un corteo con i mezzi della fabbrica e hanno bloccato la viabilità di Cornigliano. "Oggi è una giornata diversa dalle altre - ha detto in assemblea Armando Palombo, delegato Rsu Fiom -. Sono in gioco mille posti di lavoro a Genova. Stanno chiudendo Taranto e insieme a Taranto va a bagno anche Genova. Noi questo non lo vogliamo. Chiediamo al Governo, alla Regione e al Comune che trovino soluzioni e non parlino di aree, perchè siamo stufi". I lavoratori hanno montato un gazebo in strada con l'intenzione di proseguire il blocco a oltranza.foto: xa8/Italpress(ITALPRESS).
mercoledì 19 novembre
martedì 18 novembre
