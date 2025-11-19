Nuoto, In Sport bene all’esordio stagionale nel circuito CSI Piemonte

Esordio positivo per i team Propaganda di nuoto targati In Sport Rane Rosse di Biella, Valdilana e Varallo nella prima tappa del Circuito Regionale di nuoto organizzato da CSI Piemonte.
La manifestazione è stata ospitata domenica 16 novembre dalla piscina comunale del Terdoppio di Novara, valida anche quest’anno come Trofeo Davide Filippini.
Tre i podi conquistati dagli atleti biellesi: due per il team di In Sport Biella piscina Rivetti con Bianca Greta Destro, terza nei 25 delfino Esordienti A e Vittoria Cigolini, seconda nei 25 rana Esordienti A.
Uno per il team di Trivero-Valdilana con Nikola Malasevic, terzo nei 25 rana Juniores.
In gara per il team di Biella con i tecnici Mattia Salin e Andrea Cartotto: Samuele Boggia,
Sofia Salza, Alice Ubertini, Davide Crestani, Abder Karkouni, Rebecca Panetto, Isabella Micheli, Alessandro Severino, Matteo Pegoraro, Arianna Boggia, Giada Turcolin, Martina Cigolini, Ginevra Francese, Claudia Passini.
Per il team Valdilana con i tecnici Fabio Filippini, Mattia Ferrero e Luca Foglizzo: Yahya Atik, Perla Chiari, Jana Deidda, Anita Ferrero, Greta Ferrero, Beatrice Giardino, Marta Giardino, Aurora Lora Lamia, Francesca Maneia, Analisa Monteiro Almeida, Gabriele Napoli, Adele Prandi, Julia Pugliesi, Emanuele Toniolo, Arianna Tosetti, Leonardo Zulato.
Per il team di Varallo con i tecnici Martina Giovani e Veronica Reffo in gara Irene Baroli, Keshet Dor Ziderman, Asia La Piana, Alice Deblasi, Francesco D'Oria, Serena Baragiotta, Isabella Farinone, Noemi Giglio, Anastasia Bessi, Tymur Bairamov, Noemi Aliaj, Giorgio Barcellini, Nina Tosi.
Sul podio Francesco D'Oria, argento nei 50 stile libero e bronzo nei 25 delfini juniores,
Serena Baragiotta bronzo nei 25 rana juniores. Oltre al bronzo della staffetta 4x50 mista juniores con Baroli, Baragiotta, Farinone, Deblasi.
Prossima tappa del circuito in programma sempre a Novara domenica 14 dicembre.
IN 200 ALLA RIVETTI PER IL TROFEO “ALGABRANCHIA”
Sono state più di 200 le sincronette che domenica 16 novembre hanno partecipato all’edizione 2025 del Trofeo Algabranchia, manifestazione interregionale di nuoto artistico.
Un evento organizzato da In Sport, che ha portato a Biella tutti i suoi team di Sincro del Piemonte e della Lombardia.
Tra questi anche la squadra di Biella, allenata dai tecnici Gaia Purinani e Valeria Farris.
Hanno gareggiato con buoni risultati: le Esordienti A, Amelia Pavese e Daphne Moschin.
Le Ragazze, Chiara Nicolo, Marta Guelpa Rossetto, Viola Vaglio Tanet, Carlotta Zoncheddu, Rachele Castaldi, Aurora Vineis, Elena Peretto.
E le juniores Sveva Diana, Francesca Anselmino, Sveva Rosotto, Sophia Scaglia, Ginevra Bologna, Adelaide Pavese, Virginia Durso, Giorgia Cossar.