CRONACA | 19 novembre 2025, 16:40

Biella, auto si ribalta in via Torino: c'è un ferito FOTO

Nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte tre mezzi.

Biella, auto si ribalta in via Torino: c'è un ferito (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Ci sarebbe un ferito nell'incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di oggi, 19 novembre, in via Torino, a Biella.

Stando alle informazioni raccolte, sarebbero rimaste coinvolte tre autovetture, di cui una completamente ribaltata su di un fianco. In breve tempo, sono giunti sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità, assieme al personale della Questura e ai Vigili del Fuoco, in azione per la messa in sicurezza dei veicoli.

La dinamica del sinistro è tuttora in fase di accertamento. Il traffico ha subito rallentamenti e lunghe code si sono formate lungo l'arteria.

