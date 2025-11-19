Biella, auto si ribalta in via Torino: c'è un ferito FOTO

Ci sarebbe un ferito nell'incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di oggi, 19 novembre, in via Torino, a Biella.

Stando alle informazioni raccolte, sarebbero rimaste coinvolte tre autovetture, di cui una completamente ribaltata su di un fianco. In breve tempo, sono giunti sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi e nella gestione della viabilità, assieme al personale della Questura e ai Vigili del Fuoco, in azione per la messa in sicurezza dei veicoli.

La dinamica del sinistro è tuttora in fase di accertamento. Il traffico ha subito rallentamenti e lunghe code si sono formate lungo l'arteria.