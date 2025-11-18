Un gradito ritorno al Biella Jazz Club, ecco Tommy Bradascio

Un gradito ritorno al Biella Jazz Club: il batterista milanese Tommy Bradascio debutta con la sua nuova formazione come band leader stasera, martedì 18 novembre, alle 21.30.

Tommy Bradascio è la macchina del ritmo di un numero incredibile di formazioni jazz. Ora ha deciso di sperimentare in prima persona la leadership con un quartetto “all-stars”, con la front-line eccezionale di Gendrickson Mena alla tromba, Alberto Bonacasa al pianoforte e affiancato dalla base ritmica di Tito Mangialajo al contrabbasso.

Vi aspetta una quartetto di altissimo livello con un’energia e un interplay sorprendente, musica scelta con cura ed alcuni brani inediti scritti da Tommy Bradascio, nonché anche pianista.