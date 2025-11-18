 / CRONACA

Centra un escavatore, carambola e finisce fuori strada FOTO

La serata si è conclusa in modo drammatico per un uomo che stava percorrendo la strada tra San Giacomo di Masserano e Rovasenda dove, per cause ancora da definire, ha centrato in pieno un mezzo di lavoro transennato posizionato lungo il tracciato.

L’impatto è stato devastante: la vettura ha iniziato a ribaltarsi più volte, una carambola di metallo e scintille che si è interrotta solo quando l’auto, ormai completamente distrutta, è finita fuori dalla carreggiata.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, l’uomo era cosciente, nonostante la violenza dell’incidente. Dopo le prime cure sul posto, è stato portato in ospedale per gli accertamenti necessari.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e il relitto dell’auto, mentre le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto.

Al momento, non si conoscono ancora le condizioni cliniche del conducente.

