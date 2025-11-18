Alpini campioni di solidarietà, a Ponderano un pranzo con A.L.I.Ce. FOTO

Domenica 16 novembre, il gruppo Alpini di Ponderano ha ospitato presso la propria sede l’Associazione A.L.I.Ce. (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) per una giornata all’insegna della solidarietà e della buona tavola: l’evento ha visto partecipare un buon numero di persone, che hanno potuto assaporare i piatti tipicamente autunnali preparati dai cuochi del gruppo.

Durante il pranzo, il capogruppo Ferdinando Rossini, nel suo intervento di saluto, ha ringraziato tutti i presenti per la generosità dimostrata e ha sottolineato l’importanza di sostenere realtà come A.L.I.Ce., che svolge un ruolo fondamentale sul territorio nella promozione della salute e nella sensibilizzazione ai sintomi e alla prevenzione dell’ictus.

La vicepresidente di A.L.I.Ce Biella Cristina Durante ha ringraziato il gruppo per l’iniziativa solidale, ricordando come il contributo raccolto sarà destinato a progetti socio educativi, a favore delle persone colpite da ictus cerebrali. La giornata si è conclusa con la promessa di rinnovare l’appuntamento anche il prossimo anno. Ancora una volta, gli Alpini di Ponderano hanno dimostrato come spirito di corpo e solidarietà possano tradursi in gesti concreti di aiuto verso chi ne ha più bisogno.