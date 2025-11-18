 / Biella

Biella | 18 novembre 2025, 17:00

Gioacchino “Nino” Delvecchio, la scomparsa dello storico esercente lascia un grande vuoto

delvecchio biella

Gioacchino “Nino” Delvecchio, la scomparsa dello storico esercente lascia un grande vuoto

Biella piange Gioacchino Delvecchio, da tutti conosciuto come Nino. Aveva 88 anni e ha trascorso gran parte della sua vita dietro la sua bancarella la “Sorgente della Camicia”, che ogni settimana trovava posto in Piazza Martiri della Libertà.

Negli anni ’70 si è dedicato anche al cinema, insieme agli amici Franco Canova, Piero Mazucchetti e Gian Paolo Tarantola, divenuti famosi per la co-produzione del cortometraggio western “Guado”.

È stato, inoltre, grande protagonista e appassionato del mondo delle bocce.Lo ricordano con affetto il figlio Michele, gli amici, i suoi clienti e tutti i più assidui frequentatori della storica piazza del Mercato.

Redazione

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore