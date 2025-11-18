Gioacchino “Nino” Delvecchio, la scomparsa dello storico esercente lascia un grande vuoto

Biella piange Gioacchino Delvecchio, da tutti conosciuto come Nino. Aveva 88 anni e ha trascorso gran parte della sua vita dietro la sua bancarella la “Sorgente della Camicia”, che ogni settimana trovava posto in Piazza Martiri della Libertà.

Negli anni ’70 si è dedicato anche al cinema, insieme agli amici Franco Canova, Piero Mazucchetti e Gian Paolo Tarantola, divenuti famosi per la co-produzione del cortometraggio western “Guado”.

È stato, inoltre, grande protagonista e appassionato del mondo delle bocce.Lo ricordano con affetto il figlio Michele, gli amici, i suoi clienti e tutti i più assidui frequentatori della storica piazza del Mercato.