Vetrina dell’Eccellenza Artigiana a Novara: sabato 22 e domenica 23 novembre appuntamento con le migliori produzioni artigianali del Piemonte

Torna l’appuntamento con la “Vetrina dell’Eccellenza Artigiana”, l’iniziativa dedicata alle produzioni artistiche e tipiche di qualità riconosciute con il prestigioso marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”.

Protagoniste della manifestazione sono una ventina di aziende artigiane provenienti da sette province piemontesi che proporranno in esposizione e vendita i propri prodotti di pregio: dalle prelibatezze alimentari alla gioielleria, dai metalli al legno, dalla tessitura e abbigliamento agli strumenti musicali e alle decorazioni.

L’inaugurazione dell’evento è prevista sabato 22 novembre alle ore 10.00: la mostra mercato, ad ingresso libero, rimarrà aperta con orario continuato fino alle ore 20.00 di sabato e dalle ore 10.00 alle 19.00 di domenica 23 novembre, presso la Sala Borsa di Novara (Piazza Martiri 6).

Oltre ad incontrare i visitatori potranno toccare con mano i prodotti del progetto “Scapin” della Cooperativa Sociale il Ponte, che coinvolge lavoratori con difficoltà nella creazione delle tipiche calzature valsesiane, e ammirare alcune opere di Ruben Bertoldo, artista e maestro artigiano della forgiatura dei metalli, esposte per tutta la durata dell’iniziativa.

Ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli con attività guidate: VCO Formazione terrà dei laboratori di manipolazione degli impasti e dolci creazioni, mentre VCO Formazione proporrà dei workshop di acconciature e cartelline in patchwork. Le attività sono riservate a bambini compresi tra i 4 e i 10 anni e si svolgeranno sabato pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00: la partecipazione è gratuita e non è richiesta la prenotazione.

«L'eccellenza artigiana torna ad essere la protagonista assoluta di questa qualificata manifestazione, giunta quest’anno al diciassettesimo traguardo» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «L’evento è nato con un obiettivo chiaro, che si è rafforzato edizione dopo edizione: promuovere e far comprendere il valore dell’artigianato, valorizzando le lavorazioni piemontesi artistiche, tradizionali e tipiche, realizzate nel rispetto della tradizione e garanzia di una qualità superiore».

Ad organizzare l’evento è la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con CNA Piemonte Nord, CNA Biella, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, Confartigianato Biella e con il patrocinio del Comune di Novara.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito della Camera di Commercio dove sarà presto disponibile anche il catalogo degli espositori.