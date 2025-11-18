Bandiere danneggiate e a mezz’asta ai giardini Zumaglini a Biella, un lettore: "Vandalismo o incuria?"

Questa mattina, martedì 18 novembre, un lettore ci ha segnalato lo stato delle bandiere ai Giardini Zumaglini di Biella. Secondo la segnalazione, la bandiera dell’Unione Europea è completamente scomparsa, mentre quella del Piemonte è posta sotto la mezz’asta. L’unica che sembra mantenersi integra e in cima al pennone è quella dell’Italia. "E' già da qualche giorno che sono così perchè le avevo già notate - scrive il lettore - . Oggi sono ripassato per vedere se qualcuno aveva provveduto ma è ancora tutto come prima, è un peccato anche perchè sono proprio vicino al monumento dell'Alpino".

Di norma, i tre vessilli vengono esposti tutti a piena altezza. Il lettore si domanda se si tratti di un atto di vandalismo, dato che solo poche settimane fa, il 4 novembre, in occasione delle celebrazioni ai giardini, tutto era perfettamente a posto.