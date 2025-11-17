PMI DAY, le aziende aprono le porte agli studenti del territorio

Ha preso il via venerdì 14 novembre la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, promossa da Piccola Industria Confindustria, insieme alle Associazioni territoriali del sistema. Giunta alla sua sedicesima edizione, l’iniziativa nazionale continua a crescere e a rinnovarsi, coinvolgendo quest’anno oltre 1.300 imprese, 750 scuole medie e superiori e più di 50.000 studenti in tutta Italia in visite aziendali e incontri programmati anche in altre date.

Il Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese aderisce anche quest'anno al PMI DAY, con una formula rinnovata che prevede delle visite guidate presso le aziende che hanno aderito, rivolte ai ragazzi ed agli insegnanti degli Istituti Superiori, a partire da oggi, lunedì 17 novembre. Saranno coinvolti 1049 studenti, di cui 363 degli Istituti comprensivi delle Scuole secondarie di primo grado (medie) e 686 delle Scuole secondarie di secondo grado (superiori), che avranno l'opportunità di visitare oltre 35 aziende. Novità di questa edizione è la modalità di organizzazione delle visite aziendali che non si esauriranno in una sola giornata, ma saranno distribuite nei prossimi mesi e accompagneranno gli studenti lungo l'anno scolastico. L'obiettivo dell'iniziativa, infatti, è contribuire a diffondere la conoscenza della realtà produttiva locale: un'occasione per raccontare la storia dell'impresa, l'orgoglio, i valori e la cultura che sottostanno al lavoro quotidiano delle persone che ne fanno parte, cercando di coinvolgere in prima persona studenti e docenti.

Il punto di vista di Christian Ferrari, presidente Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale Biellese

"Torna anche quest'anno il Pmi Day e lo fa con una nuova formula, in continuità con Wooooow!Biella, il salone dell’orientamento scolastico, della formazione e del lavoro rivolto agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie e agli studenti delle scuole superiori, che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti e famiglie venerdì e sabato a Città Studi Biella. Dopo aver avuto la possibilità di conoscere percorsi formativi e scenari del lavoro al salone, da oggi gli studenti potranno continuare la loro scoperta del territorio con le visite nelle aziende biellesi. Gli studenti e i loro insegnati potranno vivere la realtà imprenditoriale locale, entrare nelle nostre imprese e toccare con mano un patrimonio fatto di cultura di impresa e saper fare diffuso, in diversi settori. E' un'occasione preziosa anche per noi imprenditori per riuscire ad avvicinare i ragazzi al mondo dell'impresa e mostrare loro quello che facciamo. E', soprattutto, un'esperienza utile anche perché gli studenti possano aver maggiore consapevolezza rispetto al panorama delle aziende del territorio, per favorire la loro libertà nella scelta rispetto al loro futuro scolastico e professionale".

L'iniziativa nazionale

Alla manifestazione aderiscono le Associazioni territoriali del Sistema – oltre a Federchimica, Confindustria Moda, Confindustria Accessori Moda e Assosistema – e, tra queste, diverse realtà hanno rinnovato la collaborazione con Confagricoltura, per raccontare ai giovani anche l’impresa agricola e la filiera produttiva nel suo insieme: Bergamo, Brescia, Alessandria e Aprilia.

“Scegliere” è il tema dell’edizione 2025. Il PMI Day vuole, infatti, essere un invito a riflettere sull’importanza delle decisioni che orientano il percorso personale e professionale di ciascuno e sul significato di assumersi con consapevolezza la responsabilità delle proprie scelte, affrontando con coraggio l’incertezza. Gli imprenditori vogliono condividere con gli studenti esperienze e percorsi, mostrando come ogni scelta imprenditoriale sia frutto di impegno, visione e capacità di innovare e sapendo che ogni decisione porta con sé delle sfide da affrontare.

L’iniziativa è nata per avvicinare i ragazzi al mondo dell’impresa e far conoscere da vicino chi ogni giorno contribuisce a creare valore, innovazione e occupazione. Le imprese aprono le loro porte a studenti, insegnanti e istituzioni locali, dando vita a un dialogo che si fa sempre più ricco, partecipato e continuo. Dal 2010, anno di avvio della manifestazione, le PMI aderenti a Confindustria hanno coinvolto oltre 600.000 giovani tra incontri e visite delle proprie sedi. La giornata rappresenta anche un momento di riflessione sul tema cruciale delle competenze: il mismatch tra domanda e offerta di profili professionali costa alle imprese oltre 40 miliardi di euro l’anno e resta una sfida aperta che il mondo produttivo e quello formativo devono affrontare insieme.

La manifestazione è inserita nell’ambito della Settimana della Cultura d'Impresa, giunta alla XXIV edizione, che Confindustria organizza per promuovere in modo costante e innovativo i valori di impresa e il legame con il territorio. Rientra inoltre, tra gli eventi della Settimana Europea delle PMI organizzata dalla Commissione Europea e riceve dal 2021 i patrocini del Ministero dell’Istruzione e del Merito e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e per l’ottavo anno consecutivo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ne ha confermato l’impronta internazionale.

Dal 2015, infatti, il PMI day si svolge anche all’estero: quest’anno per il terzo anno in Brasile, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a San Paolo, e in particolare negli USA, dove la Miami Scientific Italian Community ha organizzato una serie di iniziative in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C. e la sua rete Diplomatica Consolare, ABROAD TO - The Community of Italian Companies, la California Scientific Italian Community e la ODLI - Organization for the Development of Italian Studies. Confermata, poi, anche la collaborazione con le rappresentanze internazionali di Confindustria Albania e Confindustria Bulgaria.

Le parole di Giovanni Baroni, Presidente della Piccola Industria di Confindustria



“Conoscere da vicino l’impresa, comprendere come nascono i prodotti, scoprire le competenze e le persone che li rendono possibili: è questo il significato più profondo del PMI DAY. Dal 2010 offriamo a migliaia di studenti l’opportunità di scoprire la realtà produttiva italiana e di orientarsi con maggiore consapevolezza. La parola ‘Scegliere’ esprime bene il messaggio che vogliamo diffondere con questa edizione: scegliere chi diventare e quale percorso seguire, sapendo che solo attraverso il confronto tra scuola e impresa possiamo colmare il divario tra formazione e lavoro. Le PMI, radicate nei territori e aperte all’innovazione, rappresentano un punto di riferimento concreto per i giovani che vogliono costruire il proprio futuro”.



Il commento di Claudia Sartirani, responsabile nazionale del PMI DAY per Piccola Industria

“Il PMI Day è un progetto di grande valore, perché ogni anno riesce a generare un’energia straordinaria, capace di unire imprese, studenti e insegnanti in un dialogo vero, pieno di curiosità e di stimoli. È cresciuto negli anni non solo nei numeri, ma soprattutto nella qualità delle esperienze e nella creatività delle proposte che nascono dall’incontro tra chi produce valore e chi sta costruendo il proprio futuro. Mi piace pensare al PMI Day come a un patto di fiducia tra due mondi che hanno bisogno di contaminarsi e di ispirarsi a vicenda: le imprese ritrovano nei giovani la forza e la visione del domani, e i ragazzi scoprono nelle imprese la passione, il coraggio e la responsabilità che rendono concreta ogni scelta”.