Castagnata con scuole, ANFFAS, casa di riposo: belle iniziative per gli Alpini di Pralungo

Mese di ottobre molto intenso per il gruppo Alpini di Pralungo. Si sono svolte, infatti, 3 castagnate in favore della collettività. Le penne nere sono partite con la consueta castagnata per gli ospiti della Casa Opera Pia Ciarletti che, come sempre, le ospita con molto entusiasmo. Nell’occasione sono state nuovamente ringraziate per la donazione fatta a seguito dell’Adunata Nazionale.

In seguito, gli Alpini sono stati graditi ospiti degli amici dell’ANFFAS nella loro sede di Gaglianico per un pomeriggio di allegria allietato anche dal coro Sezionale Cento Voci che ha risposto all'invito in modo molto numeroso.

Infine si é svolta la castagnata per i ragazzi delle scuole Primaria e Secondaria di Pralungo: circa 100 ragazzi che li hanno accolti in maniera entusiasta e in egual modo hanno preso d’assalto gli stuzzichini preparati dal gruppo. “Queste a mio modo di vedere sono le più belle attestazioni di stima e riconoscenza che ci ripagano di tutto” ha dichiarato il capogruppo Federico Forgnone.