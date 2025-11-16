Laurea con lode per Camilla Slanzi, le parole d'orgoglio dei genitori: “L'emozione che ci hai fatto provare è indescrivibile”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Auguri con orgoglio e affetto A te, Camilla Slanzi, neodottoressa in Odontoiatria, con 110 e lode. Hai ringraziato tutti, ma oggi siamo noi a ringraziare te!

Ti ringraziamo per le emozioni che ci hai regalato, per le soddisfazioni che ci hai dato in tutti questi anni di impegno, e che oggi hanno raggiunto il loro culmine in questa straordinaria Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti. L'emozione che ci hai fatto provare è indescrivibile.

Siamo immensamente orgogliosi del tuo percorso e della tua tenacia.

Ad Maiora semper!”