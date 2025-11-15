 / Ultim'ora

Atp Finals, oggi Alcaraz-Auger Aliassime in semifinale - Il match in diretta

Carlos Alcaraz torna in campo. Oggi, sabato 15 novembre, il numero uno del ranking Atp affronta Felix Auger Aliassime nella seconda semifinale delle Atp Finals a Torino. Alcaraz ha vinto il suo girone, battendo tutti gli avversari. Auger-Aliassime ha chiuso al secondo posto il suo, dopo il decisivo successo contro Zverev. Si comincia non prima delle 20:30. Chi vince affronta Jannik Sinner in finale. 

Dove vedere Alcaraz-Auger Aliassime? Il match è visibile in diretta tv sui canali Sky Sport. Inoltre, èpossibile seguire l'evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. 

La finale di domani, domenica 16 novembre, inizierà intorno alle 18.  

 

