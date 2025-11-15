Sinner soffre un set, poi si impone a De Minaur: è la terza finale consecutiva alle ATP Finals FOTO

Jannik Sinner continua a scrivere la sua storia nelle Nitto ATP Finals. L’azzurro, inizialmente meno incisivo del solito, supera per la tredicesima volta su tredici l’australiano Alex De Minaur e conquista un posto in finale per il terzo anno consecutivo. Il successo per 7-5 6-2 gli vale anche la trentesima vittoria di fila sul cemento indoor, percorso che ora lo proietta alla difesa del titolo conquistato a Torino lo scorso anno, davanti a un’Inalpi Arena ancora una volta gremita.

Un primo set combattuto, poi Sinner accelera

La partita ha avuto sostanza vera solo nel primo set. De Minaur ha annullato numerose palle break, mantenendo il vantaggio grazie a una battuta efficace e a diversi colpi vincenti da fondo. Sinner, però, ha saputo attendere e colpire nei momenti chiave: alla sua ottava palla break è arrivato il sorpasso, coronato da un passante in corsa e da un lungolinea perfetto.

Nel secondo set la sfida è cambiata volto: il break immediato ha dato il via a un parziale a senso unico, con Jannik dominante nelle accelerazioni e nella gestione degli scambi. Il pubblico ha comunque applaudito l’australiano quando, ormai sotto 4-0, è riuscito a conquistare un game.

Arena sold out e tanti volti noti in tribuna

Il tifo è stato quasi totalmente per Sinner, nonostante qualche bandiera australiana qua e là. In tribuna presenti anche Pierfrancesco Favino, reduce dalla presentazione del suo nuovo film “Il Maestro”, Luciano Ligabue, il presidente ATP Andrea Gaudenzi e Laila, fidanzata di Sinner.

Piccolo fuori programma prima del match: un anziano vicino all’area stampa ha accusato un malore. Grazie all’intervento tempestivo della Croce Rossa si è ripreso ed è uscito sulle sue gambe dalla tribuna.

Finale travolgente e festa sugli spalti

Il secondo set è scivolato via rapidamente. Durante la pausa tra il quinto e il sesto game, il dj dell’Arena ha diffuso “Urlando contro il cielo”, cantata in coro da tutto il pubblico in omaggio a Ligabue. Poco prima della ripresa del gioco, le telecamere hanno mostrato Carlos Alcaraz negli spogliatoi, atteso in serata nella semifinale contro Felix Auger-Aliassime.

Gli ultimi scambi hanno confermato il controllo totale di Sinner, che ha chiuso tra l'ovazione dell’Inalpi Arena.

Le parole di Sinner: “Domani sarà molto difficile”

Accompagnato dal coro “Sinner, Sinner”, Jannik ha commentato così la vittoria:

«È stata una partita difficile, soprattutto all'inizio: ho sbagliato alcune risposte e lui ha servito bene. Nel secondo set ho alzato il livello, sono riuscito a breakkarlo e ho cercato di spingere.»

Sulla finale di domani:

«Sarà una giornata importante. Grazie per il supporto: è l’ultimo torneo dell’anno e siamo tutti un po’ stanchi, ma il pubblico mi dà l’energia per giocare. Sarà molto difficile, ma sono felice di essere qui in Italia davanti a voi.»