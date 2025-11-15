Tante cose da fare il 15 e il 16 novembre

SABATO 15 NOVEMBRE

- Occhieppo Inferiore, Mostra del Libro

- Biella, pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza del Battistero

- Palazzo Ferrero - Corso Piazzo 25 - Biella Piazzo, dalle 18 Images 2025 - A TUTTO COLORE

- Fraz. Oretto 22, Campiglia Cervo, dalle 10 LEZIONI DI YOGA A LA BURSCH, VALLE CERVO

- Masserano, dalle 18 "Noir a Palazzo": presentazione del libro Tornare dal bosco di Maddalena Vaglio Tanet

- Massazza, Verrone, Benna, Candelo e Cossato, “Passi in Comune contro la violenza”

- Biella, mercatino del libro usato

- Viverone, via Umberto I°, 107, dalle 10,30 alle 12 La Notte dei Pupazzi arriva in biblioteca!

- Biella, Seminario, dalle 10 Biblioteca del Seminario

- Vigliano Biellese, via Giuseppe Rivetti, 50/A dalle 9,30 Muntè al Pian, incontri tra montagna e pianura

- Vigliano, open day

- Biella, piazza Battistero, dalle 15 Archivio del Capitolo di Biella

- Biella, Wooooow! Biella

- Tollegno, Tollegno in Scala

- Valdengo, Festa di Ringraziamento del Gruppo Agricoltori, concerto Coro di Valdengo

- Camburzano, festa San Martino, scambi, vestiti, laboratori per bambini, concerto alle 21

- Biella Oropa tradizionale rito di pulizia della Sacra Effigie.

- “DONNE AD AUTORITA’ LIMITATA: IERI E OGGI” Teologo Andrea Grillo alle 20,45 a Ronco di Cossato, evento di Una chiesa a più voci

- Sala, cena della Bagna Cauda per festa San Martino

- Biella, Palazzo Ferrero, Le acque interne biellesi conferenza Lega Navale Biella ore 15

- Casapinta, concerto ore 21 "E sono solo un uomo"

- Salussola, Mercatino Franchising Biella Salussola Volley

- Biella, ore 11 Agorà, si parla di "viabilità, prospettive per il biellese"

- Gifflenga invita tutti a partecipare alla Festa Patronale di San Martino

DOMENICA 16 NOVEMBRE

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli

- Vergnasco, al Salone polivalente l'associazione Biella Trad propone una giornata di avvicinamento alle danze tradizionali svedesi guidati per l’occasione dagli esperti danzatori Flora Sarzotti e Mario Proietto dell’associazione John O leary di Torino.

- Biella, pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza del Battistero

- Oropa, dalle 11 Visite guidate

- Biella, alle ore 21, il Palazzo Gromo Losa ospiterà la proiezione del film “Solstizio Nascosto”, realizzato dal regista Manuele Cecconella e interamente dedicato alla sensibilità e alla visione estetica di Castaldi.

- Casa Zegna apre eccezionalmente le porte del proprio archivio per una nuova edizione dell’Heritage Day

- Roppolo, “Su e Giù per Morzano”

- Biella, Biella Rugby la selezione Under 16 della Puglia, grazie all'invito del Biella Rugby, prenderà parte a un quadrangolare che si terrà a Biella

- Riserva Naturale Parco Burcina “Felice Piacenza” – Pollone (Biella) Foliage

- Valdengo, Festa del Ringraziamento

- Occhieppo Inferiore, Mostra del Libro

- Tollegno, Tollegno in Scala

- Gifflenga invita tutti a partecipare alla Festa Patronale di San Martino

- Camburzano, festa San Martino, mostra, passeggiata nel bosco , giochi da tavolo, gimkana in bici, mercatino degli hobbisti

MOSTRA

- All’ex Mulino Susta di Soprana – Valdilana si terrà la mostra “Rinaldo Biasetti Retrospettiva”, in programma nei giorni sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23 novembre, con apertura dalle 14 alle 18.

- Pettinengo, C osmogonie. Il giardino segreto , la mostra personale di Davide Prevosto, fino al 30/11

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Vigliano, mostra dal 28 ottobre al 14 novembre, con orario da martedì a venerdì nel seguente orario: 14.30–18. "Evviva il colore. Il percorso artistico di Giacomo Fileppo in trentasei dipinti".

- Biella, “Carta. La forza espressiva della Paper Art” fino al 14 dicembre

- Locanda Bocchetto Sessera, fino al 30 novembre, sarà possibile visitare due esposizioni: Mostra fotografica di Tommaso Lamantia e Matteo Sella, dedicata al K2, “la montagna dei biellesi”, a cura di Manuela Piana e Andrea Formagnana del CAI Biella; Mostra delle copertine di The Bielleser ispirate alla montagna e agli Alpini, realizzate da Andrea Dalla Fontana, Daniele Basso, Luca Rimini, Luigi Cascella, Bruno Beccaro, Ye Wenlong e Matteo Sella. Il progetto è ideato e curato da Enzo Napolitano (The Bielleser) e da Michelle Bonesio Terzet della Locanda Bocchetto Sessera.

- Biella, Sala mostre il cantinone della Provincia "Ritratti allo specchio", mostra fino al 10/12/2025 dalle 10-12 Lunedi; Mercoledì ore9,30-12; Giovedì 9,30-12; Sabato 11-15; Domenica 15-18 Ingresso libero. Attraverso l’obiettivo del fotografo Stefano Ceretti realizzata in collaborazione con Anffas Biellese, l’arte diventa relazione, riconoscimento e autenticità.