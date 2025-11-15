Biella, Polizia Locale al salone dell'orientamento: unità cinofila e attrezzature operative FOTO

Biella, Polizia Locale al salone dell'orientamento: unità cinofila e attrezzature operative

La Polizia Locale di Biella prende parte per la prima volta a Wooooow! Biella 2025, il salone dell’orientamento dedicato agli studenti delle scuole medie, superiori e alle loro famiglie, ospitato a Città Studi Biella nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 novembre. La presenza del Corpo rappresenta un segnale di collaborazione sempre più stretta tra le realtà istituzionali del territorio e un’occasione per avvicinare i giovani a una professione spesso poco conosciuta nei suoi aspetti quotidiani.

Per l’occasione, la Polizia Locale espone alcune delle attrezzature operative in dotazione e presenta la propria unità cinofila, offrendo ai visitatori la possibilità di osservare da vicino strumenti, mezzi e competenze che accompagnano il lavoro degli agenti al servizio della città. Presente anche l'Assessore incaricato, Giacomo Moscarola.

Prosegue il salone dell'orientamento che nell'edizione 2025 è stato così suddiviso:

“Il mio futuro dopo le medie”, curato da Scuole Biellesi in Rete, dedicato agli studenti delle scuole medie;

“Il mio futuro dopo le superiori”, organizzato da BiYoung, che propone quasi 40 stand tra Università, Accademie e ITS Academy.

Il salone, nato nel 2018 grazie alla collaborazione tra enti, istituzioni e scuole del territorio. La presenza della Polizia Locale amplia