Furto a Candelo: forzano gli infissi e rovistano in casa

Un furto si è verificato nel pomeriggio di ieri a Candelo, in un appartamento situato al piano terra di uno stabile composto da più piani. Approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri sono riusciti a entrare nell’abitazione dopo aver forzato gli infissi.

Una volta all’interno, i malviventi hanno rovistato in diverse stanze, portando via "solamente" alcune monete contenute in un salvadanaio. I danni riscontrati risultano limitati alla forzatura dei serramenti ma i Carabinieri, intervenuti a seguito della segnalazione, effettueranno ulteriori accertamenti in merito all'accaduto.

G. Ch.

