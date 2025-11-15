Vigili del Fuoco, si chiude in Valsesia il corso operatore DOS: sono 16 i nuovi qualificati FOTO

Nella giornata di venerdì 14 novembre 2025, si è concluso il secondo corso operatori DOS (Direttore Operazioni di Spegnimento) realizzato presso il centro formazione VVF "Monterosa" della direzione regionale VVF Piemonte, con sede a Varallo, nei pressi del distaccamento operativo del comando di Vercelli.

Nella scuola DOS tra il personale docente, oltre i 7 istruttori del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia, si sono avvicendati 2 istruttori della Aeronautica Militare provenienti da Brescia e Cameri.



Durante il percorso formativo, durato due settimane, sono stati trattati argomenti quali la cartografia e all'orientamento in ambiente rurale e forestale, tecniche di topografia applicata al soccorso, meteorologia, tecniche antincendio in ambiente forestale, reazione ed evoluzione del fuoco, fattori predisponenti, strategia d'intervento, bonifica e gestione delle squadre a terra, studio dei diversi tipi di aeromobili impiegati nella lotta antincendio boschivo e addestramento alle tecniche delle comunicazioni T.B.T. (terra-bordo-terra) con l'ausilio di un simulatore informatico che permette la riproduzione di numerosi scenari d'intervento.



Il corso, inoltre, ha trattato le indicazioni operative per la gestione e l'utilizzo degli aeromobili della flotta aerea di Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi in accordo coi piani Regionali AIB e flotta aerea regionale (come da normativa nazionale L.353/2000).

A conclusione della fase formativa i 16 allievi sono stati abilitati alle funzioni DOS dopo un'operazione sul campo di addestramento, in cui dovevano gestire uno scenario simulato in contesto reale d’incendio boschivo in zona di interfaccia urbano-rurale, con impiego di un canadair per effettuare sganci di estinguente su precise direttive fornite da terra.