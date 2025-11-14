Cammino in salita, il TeamVolley sfida la capolista

Il calendario è tutto in salita. Dopo quelle con Castellanza e Moncalieri, il TeamVolley Lessona è chiamato alla terza sfida consecutiva contro un avversaria di vertice del girone nazionale di Serie B2. Bastano le cifre a presentare le varesine del Volley Network’s: 15 punti, 5 vittorie in altrettante partite, 15 set vinti e 0 persi, dunque prime a punteggio pieno.

L’asticella tocca il soffitto: fischio d’inizio sabato sera alle 21 a Jerago con Orago. Il vice-allenatore biancoblù Ivan Turcich presenta il match: “Di sicuro, dai risultati che abbiamo apprezzato e considerando il valore del roster, direi che il Volley Network’s è la squadra più forte del gruppo. Per ora stanno facendo un campionato a parte, sono complete sotto tutti i punti di vista e in ogni reparto. Ciò non toglie che sono proprio queste le sfide più stimolanti, perché ti obbligano a giocare sopra il tuo livello medio e oltre il tuo limite. Si può utilizzare come banco di prova, per capire dove siamo arrivati e in che direzione possiamo andare. Una sorta di bivio per riflettere su noi stessi: quali aspetti migliorare e quanto possiamo pretendere dai nostri mezzi. Il pronostico è a sfavore, ma la partita è comunque molto importante per il TeamVolley”.

Aggiunge la centrale Giulia Macchieraldo: “Ci aspetta una partita davvero tosta. Affronteremo quella che finora si è dimostrata la squadra più forte dell’intero girone e che non a caso è in vetta alla classifica con il massimo dei punti disponibili. Affronteremo il VN in trasferta, consapevoli della difficoltà aggiuntiva, ma anche delle nostre capacità. Le ultime sfide contro avversarie di vertice come Moncalieri e Castellanza ci hanno insegnato molto: pur portando a casa solo qualche punto abbiamo dimostrato di saper competere con tutti. In settimana abbiamo lavorato per cercare nuove soluzioni di gioco, rafforzando quei meccanismi interni che rendono una squadra efficiente ed affiatata. Crediamo nelle nostre potenzialità e siamo pronte a dare tutto in campo”.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND BIANCOBLU

Serie B2

Sabato 15/11, ore 21. Palestra comunale di Jerago con Orago (VA)

Volley Network’s Satinox – TEAMVOLLEY LESSONA

Prima Divisione TST

Lunedì 17/11, ore 20.30. Palestra comunale di Crevacuore (BI)

Valsesia Team Volley – BOTALLA TEAMVOLLEY

Under18 ECCELLENZA

Domenica 16/11, ore 18. Palasport Geirino di Ovada (AL)

L’Antica Farinata Pallavolo Ovada – GENERALI TEAMVOLLEY

Under16 ECCELLENZA

Sabato 15/11, ore 15. PalaSarselli di Biella Virtus Biella – DE MORI TEAMVOLLEY

Under14

Sabato 15/11, ore 15. Palestra S.P. “P. Bollini” di Novara

Pallavolo Scurato – CONAD TEAMVOLLEY