venerdì 14 novembre
Carla Gamba (Nores)
Rina Marangoni, ved. Beltrame
giovedì 13 novembre
Piero Pavignano
Giovanni Salussolia
Marco Porro
Achille Porzionato, anniversario
mercoledì 12 novembre
Maurizio Quaglino
Gian Carlo Tamone
Elena Givone
Franca Revolon, ved. Mondin
NECROLOGI
|
14 novembre 2025, 11:31
Giuseppe Fussotto
