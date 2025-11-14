Tagliato il nastro a IOLAVORO Biella 2025, Chiorino: "I nostri ragazzi hanno tantissime opportunità" FOTO e VIDEO

Questa mattina di oggi venerdì 14 novembre è stata inaugurata la nuova edizione di IOLAVORO Biella 2025, la più importante manifestazione piemontese dedicata a occupazione, formazione e incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'evento si tiene fino alle 18, al PalaForum di Biella, con ingresso libero e gratuito.

L’edizione 2025 vede la partecipazione di 34 aziende, 19 agenzie per il lavoro, 4 enti formativi e 7 Fondazioni ITS Academy del Piemonte, con 1.881 offerte di lavoro e 280 annunci pubblicati. Oltre 770 studenti delle scuole biellesi parteciperanno a tour e laboratori dedicati all’orientamento e alla scoperta delle professioni.

Tra le novità per l'edizione 2025: i cuore dell’evento sarà la nuova Area DEMO, con dieci postazioni interattive curate da enti e forze dell’ordine: dai Vigili del Fuoco con la “Casa degli errori”, alla Questura, ai Carabinieri, alla Polizia Stradale e alla Polizia Penitenziaria, fino alle realtà locali come l’ASL Biella, gli Apicoltori Biellesi, la Fondazione Ghirardi e Magnolab. Una delle principali novità sarà proprio il coinvolgimento dell’ASL di Biella, che proporrà laboratori sulle professioni sanitarie, con dimostrazioni pratiche e attività pensate per avvicinare i ragazzi al mondo della sanità. Uno spazio sarà dedicato all’area istituzionale con la Regione Piemonte, l’Agenzia Piemonte Lavoro, INAIL, Consulenti del Lavoro, IRIS, CISSABO e le nuove aree “smart”, tra cui il CV Booth, i corner live studio e gli speed lab, pensati per favorire l’incontro diretto tra candidati, aziende e operatori dei Centri per l’Impiego; non mancheranno le associazioni di categoria.

Nella giornata si alterneranno momenti di orientamento e storytelling come “Io Scelgo” e “MiniTED – Storie che ispirano”, con la partecipazione di Sviluppo Lavoro Italia, Agenzia Piemonte Lavoro e Obiettivo Orientamento Piemonte.

Ospite speciale della tappa biellese sarà Vincenzo Mauro, conosciuto sui social come @3minuticolprof, il docente che con i suoi video divulgativi spiega i fatti della vita quotidiana attraverso i numeri e la logica, sfatando le fake news e insegnando a risalire alle fonti dell'informazione.