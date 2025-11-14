La Polizia di Stato incontra i giovani a “Io Lavoro” FOTO

Oggi venerdì 14 novembre la Questura di Biella ha preso parte all’annuale appuntamento con il progetto promosso da Regione Piemonte, in collaborazione con l’assessorato dell’istruzione e merito, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio universitario e realizzato da Agenzia Piemonte Lavoro, denominato “Io Lavoro”.

Nel corso dell’evento, rappresentanti della Polizia di Stato hanno incontrato studenti, giovani in cerca di occupazione e cittadini interessati a conoscere più da vicino le opportunità professionali offerte dall’Amministrazione; sono state agli stessi illustrati le diverse carriere possibili, i percorsi concorsuali, utilizzando un q-code creato per l’evento che rimandava alla pagine web della Polizia di Stato relativa ai concorsi, e le attività principali svolte. Quest’anno la partecipazione ha registrato un interesse ancora maggiore grazie all’attività interattive proposte dalla Stradale e dalla Scientifica, che hanno coinvolto studenti e visitatori in dimostrazioni pratiche, simulazioni e momenti di sensibilizzazione dedicati alla sicurezza stradale e alle tecniche di investigazione scientifica. L’ampia partecipazione e il forte interesse dimostrato dai visitatori confermano il grande successo dell’iniziativa.