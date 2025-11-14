A Cavaglià il convivio annuale di ANAP Pensionati

È in programma per domenica 30 novembre 2025 il Convivio Annuale di ANAP Pensionati, un appuntamento molto partecipato che da anni riunisce pensionati e simpatizzanti biellesi.

Per l’edizione di quest’anno, il presidente Leonardo Cavaliere e il suo direttivo hanno scelto come sede Cavaglià, presso il Salone Polivalente.

La giornata prenderà il via alle ore 11 con la Santa Messa a Cavaglià, seguita dal pranzo conviviale al Polivalente.

La festa proseguirà nel pomeriggio con intrattenimento e la consegna di omaggi natalizi.

L’invito è rivolto a pensionati, familiari, amici e simpatizzanti, per condividere insieme un momento di comunità e serenità.

Per le adesioni è possibile rivolgersi a Confartigianato Biella.

Telefono: 015 8551710