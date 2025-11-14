Pronti a svaligiare case: tre pregiudicati denunciati e allontanati da Biella

Nella serata di ieri, giovedì 13 novembre, la Squadra Volante della Questura di Biella ha fermato un’autovettura con a bordo tre uomini sospetti. I primi accertamenti hanno confermato i dubbi degli agenti: si trattava di tre pregiudicati del Novarese, già noti per reati contro il patrimonio, in particolare per furti in abitazione.

Gli uomini, incapaci di fornire una spiegazione credibile sulla loro presenza in città e insofferenti al controllo, sono stati sottoposti a perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto gli agenti hanno rinvenuto circa 2.500 euro in contanti e una serie di strumenti utilizzabili per commettere furti, tra cui: scala, cacciaviti di varie dimensioni, chiavi inglesi, tronchese, chiavi esagonali, tagliacavi, passamontagna, torce elettriche, guanti e telefoni di vecchia generazione non localizzabili.

In considerazione dei precedenti penali e del materiale trovato, i tre sono stati indagati per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Tutti gli utensili e il denaro sono stati posti sotto sequestro.

Il Questore di Biella ha inoltre emesso nei loro confronti un Foglio di Via con divieto di ritorno nel comune, per tre anni.