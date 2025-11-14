Biella, 5 giovani arrestati dai Carabinieri: 4 sono minorenni (foto di repertorio)

Nei giorni scorsi sono stati arrestati dai Carabinieri 5 giovani alle porte di Biella con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. 4 di questi sono minorenni.

I contorni della vicenda sono ancora frammentari ma stando alle prime ricostruzioni il gruppo avrebbe reagito con toni accesi, ben presto degenerati, nel corso di un controllo, di fronte alle richieste di spiegazioni da parte dei militari dell'Arma.

Nella giornata di ieri è comparso nell'udienza di convalida il maggiorenne, assistito dal legale Alessio Ciapponi, in sostituzione dell'avvocato Claudia Botto Steglia. Alla fine, il giudice ha disposto la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria. Gli altri 4, invece, compariranno dinnanzi al Tribunale dei Minori di Torino.