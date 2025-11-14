Sicurezza a Biella: in arrivo l’ufficio mobile per prevenire le truffe agli anziani

A distanza di due anni dalla campagna di sensibilizzazione “Apri gli occhi non la porta”, il Comune di Biella torna con più forza di prima a proporre un nuovo progetto sempre rivolto agli anziani per prevenire le truffe: “Apri gli occhi – Non la porta! Ti siamo vicini”. Se nel primo l'iniziativa puntava su incontri formativi nei vari quartieri da parte della Polizia Locale con la popolazione, con il nuovo, il Comune di Biella investirà 40mila euro per un ufficio mobile e attività di prossimità, a cui si aggiungono 22mila euro di fondi ministeriali. Un’iniziativa che punta a contrastare le truffe e allo stesso tempo rafforzare la sicurezza nei quartieri.

A rendere possibile il progetto l'approvazione da parte della giunta della sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Prefettura per dare il via alla campagna di prevenzione e supporto agli over 65. L’iniziativa rientra nel piano promosso dal Ministero dell’Interno con la circolare dell’11 novembre 2024, che destina una parte delle risorse del Fondo Unico Giustizia allo sviluppo di campagne informative, formative e di supporto psicologico rivolte alla popolazione più vulnerabile. Per il 2025, il fondo prevede complessivamente 4 milioni di euro da ripartire tra i capoluoghi di provincia.

Al Comune di Biella è stato riconosciuto un contributo di 22.112,40 euro, composto da una quota fissa e da una variabile calcolata in base al numero di residenti over 65. Il progetto è stato approvato dalla Prefettura dopo il parere favorevole del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Entrando nel dettaglio del progetto, il Comune parteciperà con un cofinanziamento di 40mila euro, destinati principalmente all’acquisto di un mezzo da adibire a ufficio mobile per le attività di prossimità nei quartieri.

"L’obiettivo – spiega l'assessore alla Polizia Locale GiacomoMoscarola – è rafforzare la sicurezza urbana e tutelare le fasce più deboli, migliorando al tempo stesso la vivibilità sociale. A bordo del mezzo ci saranno agenti di polizia municipale e assistenti sociali che faranno attività di prevenzione, sensibilizzazione e informativa, sarà un punto di ascolto importante".

"Sarà un lavoro che proseguirà quello che abbiamo già iniziato nel 2023 - prosegue l'assessore ai Servizi Sociali Isabella Scaramuzzi -. La Polizia Locale ha incontrato la popolazione nei centri incontri anziani nei vari quartieri. Questa volta la novità è che lo faremo a bordo di questo mezzo che verrà acquistato, e gli agenti saranno accompagnati anche dagli assistenti sociali, in modo che siamo presenti nei momenti in cui ci siano esigenze particolari. E' un valore aggiunto a quanto fatto fino a oggi".