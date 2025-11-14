Biella, si insedia il nuovo Viceprefetto Vicario Cristina Lanini

Nella giornata di lunedì 10 novembre la Viceprefetto Cristina Lanini ha assunto le funzioni di Vicario del Prefetto di Biella. Originaria di Roma, Lanini è laureata in giurisprudenza ed è abilitata all’esercizio della professione forense.

Entrata nell’Amministrazione dell’Interno nel 1996, ha svolto servizio presso la Prefettura di Biella ricoprendo, tra gli altri incarichi, quello di Capo di Gabinetto, di Dirigente dell’Area I “Ordine e sicurezza pubblica e tutela della legalità territoriale” e quello di reggente dell’Area II “Raccordo e collaborazione con gli enti locali; consultazioni elettorali e referendarie”. Nel corso della sua attività ha inoltre esercitato funzioni commissariali in diversi Comuni del territorio biellese.

Successivamente è stata trasferita alla Prefettura di Vercelli, dove ha ricoperto il ruolo di Vicario del Prefetto-Coordinatore della Prefettura U.T.G. di Vercelli, oltre a svolgere l’incarico di reggente dell’Area IV “Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione”.

Il Prefetto di Biella ha rivolto alla Dott.ssa Lanini gli auguri di buon lavoro, esprimendo fiducia nel contributo che il nuovo Viceprefetto Vicario apporterà al rafforzamento dell’assetto organizzativo dell’ufficio e alla prosecuzione delle azioni già avviate dalla Prefettura sul territorio nei diversi ambiti di competenza.