Roma, forte odore di gas a piazza Mastai a Trastevere: controlli dei vigili del fuoco

(Adnkronos) - Un forte odore di gas è stato sentito in serata nella zona di piazza Mastai, a Trastevere. Diverse le telefonate di segnalazione arrivate al 112 per una possibile perdita di gas che intorno alle 20 è stata avvertita nettamente nell'aria tra piazza Sonnino e via della Luce. Sul posto, insieme a poliziotti, agenti della Polizia Locale e a un'ambulanza, sono intervenute le squadre 7a e Crrc dei Vigili del fuoco, ancora impegnati nei rilevamenti in tutte le zone dove sono presenti i contatori del gas. A breve è atteso l'arrivo del personale Italgas. 

 

