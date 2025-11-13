Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia ci ripensa e torna in campo: "Mi candido"

(Adnkronos) -

Ci ripensa e torna sui suoi passi, Maria Rosaria Boccia. "Ci sono momenti in cui la vita impone una pausa, e altri in cui, con coraggio e amore, si sceglie di riprendere il cammino" scrive l'imprenditrice campana, spiegando che sarà candidata con Stefano Bandecchi alle prossime Regionali. "Oggi torno a farlo, con la stessa passione di sempre e con una nuova consapevolezza: quella di chi ha attraversato la tempesta e ha deciso di trasformarla in forza. La sua vicinanza e la forza delle tante persone che mi hanno mostrato affetto sincero mi hanno spinta a rimettermi in gioco - conclude -. Riparto per la mia terra, con la determinazione di contribuire a costruire una Regione che offra opportunità, dignità e benessere a tutti".

Il 5 novembre scorso aveva ritirato la sua candidatura alle elezioni regionali campane del 23 e 24 novembre, dopo aver ricevuto un secondo avviso garanzia. L'influencer e imprenditrice campana, coinvolta già in un procedimento giudiziario, dopo la denuncia dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per stalking e minacce, il 9 febbraio 2026 vedrà iniziare un processo a sua carico.