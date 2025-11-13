TT Biella: Tre atleti al WTT Youth Contender di Lignano

WTT Youth Contender di Lignano Sabbiadoro

Si sono svolte al Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro le gare del WTT Youth Contender, organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo sotto l’egida dell’International Table Tennis Federation World Table Tennis e con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Alla manifestazione hanno partecipato 325 atleti (122 ragazze e 203 ragazzi) provenienti da 39 Paesi di tutti i continenti. L’Italia era rappresentata da 88 pongisti (45 ragazze e 43 ragazzi), selezionati in parte dallo staff tecnico delle Nazionali e in parte attraverso il torneo di qualificazione svoltosi a settembre a Terni.

Da quel torneo hanno ottenuto l’accesso alla prestigiosa competizione tre giovani atleti del TT Biella: Lodovica Motta, Alessandro Rizzo e Giacomo Riva.

Nella categoria Under 17, che ha aperto la manifestazione, Lodovica Motta è stata inserita in un girone particolarmente impegnativo con la francese naturalizzata italiana Manon Loth e la spagnola Renata Shypsha. Due incontri dal pronostico difficile per la giovane biellese, che aveva comunque conquistato un importante risultato nel torneo di qualificazione di Terni.

Alessandro Rizzo e Giacomo Riva hanno invece gareggiato nella categoria Under 11, riservata agli atleti nati dal 2014 in poi. Il livello tecnico si è rivelato molto alto, soprattutto tra i partecipanti stranieri, nonostante nello stesso fine settimana si disputassero analoghe competizioni in Slovacchia e in Iraq.

Rizzo, con due sconfitte, non è riuscito a superare il girone, battuto dall’italiano De Luca (9/5/-11/8) e dal malesiano Azhar (4/2/5), poi classificatosi secondo.

Riva, invece, ha centrato un ottimo risultato: sconfitto dal polacco Tarakan (4/6/7), terzo classificato finale, ha superato il singaporiano Li (-8/8/-8/10/7) conquistando l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Qui ha affrontato un altro atleta di Singapore, Lim, contro cui ha dovuto arrendersi (5/4/6).

Torneo regionale di Vedano Olona

A Vedano Olona (VA) si è disputato un torneo Open a cui hanno preso parte diversi atleti del TT Biella.

Nella categoria Over 6, Maurizio Rondi ha superato il girone iniziale (sconfitto da Zanardi e vincente su Turconi), ma è stato poi eliminato al primo turno da Aquino Traverso del Pieve Emanuele.

Nella Over 1, hanno gareggiato Giacomo Forno e Matteo Passaro. Entrambi hanno superato la fase a gironi con una vittoria e una sconfitta: Forno ha battuto Carminati al termine di una sfida equilibrata (3/-8/-8/9/9) e perso contro Lazzarato; Passaro ha superato Alan Orsingher (9/-8/9/-7/6) ma è stato sconfitto dal portacolori del Milano Academy Candida.

Nel tabellone finale, Passaro è stato eliminato al primo turno da Galmuzzi, mentre Forno, dopo una bella vittoria sul più quotato Gioele Orsingher, è stato fermato dall’ex TT Biella Vincenzo Carmona.

Anticipo di campionato di Serie D3

Nel campionato di Serie D3 – Girone B, la squadra dei giovanissimi del TT Biella – Reale Mutua Pelle & Bagolin ha ottenuto un pareggio contro il Coumba Freide TT Aosta.

Due punti sono arrivati da un ottimo Lorenzo La Porta (vittorioso su Savasta e Giglio) e uno dal bravo Davide Ronsisvalle (successo su Fiou). Resta invece a secco Daniele Milanesi.

Classifica: Coumba Freide 4; ASD Splendor – MB Line 4; TT Biella – Reale Mutua Pelle & Bagolin 3; ASD TT Ivrea A 3; Santhià 3; Sisport C 2; Enjoy Young 1.