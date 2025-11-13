Sordevolo, al Mercatino degli Angeli anche i pellegrini del Cammino di San Carlo FOTO e VIDEO

Tra le bancarelle del Mercatino degli Angeli di Sordevolo non ci sono solo turisti e curiosi ma anche i numerosi pellegrini del Cammino di San Carlo e abbiamo colto l’occasione per intervistarne alcuni.

Questo itinerario attraversa le province di Biella, Vercelli, Novara e Verbania, ripercorrendo le antiche orme di San Carlo Borromeo, durante i suoi viaggi devozionali tra Torino e Milano.

Il percorso tocca alcuni Sacri Monti piemontesi primo fra tutti il Santuario di Oropa e, come racconta Michele, uno dei giovani camminatori, passa per gli antichi borghi , le vallate e i paesaggi lacustri e montani, con i loro meravigliosi colori e intrisi di storia e cultura.

Sordevolo è una delle sue 11 tappe e offre ai pellegrini la possibilità di scoprire i caratteristici scorci del paese, immergendosi nell’atmosfera natalizia del Mercatino ma, soprattutto, nelle tradizioni enogastronomiche e artigianali locali.

“Invece del solito trekking volevo vivere un’esperienza diversa, di più giorni. È un modo per mettermi alla prova e conoscere nuovi luoghi” racconta Michele.

I camminatori che si incontrano lungo l’itinerario , infatti, sono persone di ogni età e provenienti da città diverse; ognuno ha la sua storia e differenti motivazioni che li hanno spinti ad intraprendere il cammino da soli, in compagnia dei propri amici oppure con il proprio cane, come Massimo, con la sua amica a quattro zampe Milù.

Tutti però, sono uniti da una grande passione per il cammino, e dal desiderio di scoprire la natura e il territorio, solo con lo zaino in spalla e gli scarponi ai piedi, nella maniera più lenta, autentica e sostenibile che esista.