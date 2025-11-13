 / SPORT

Impegno in Coppa Italia per Biella Rugby

Impegno in Coppa Italia per Biella Rugby (foto di A. Mantovan)

Domenica 16 novembre, Biella Rugby scenderà in campo per la quarta giornata di Coppa Italia. Avversario di turno: Rugby Parabiago, unica squadra di Serie A1 impegnata nella competizione, e nome che, inevitabilmente, riporta la memoria a Piacenza, giugno scorso, alla finale che consegnò a Biella la promozione e il titolo di campione di A1.

Da allora sono passati pochi mesi, ma è cambiato molto. Biella ha trovato il suo posto in Élite e Parabiago ha ripreso il suo cammino in A1 con la solidità e la compattezza che da sempre la contraddistinguono.

Domenica, al Venegoni-Marazzini, andrà in scena una partita che vale sì per la Coppa, ma che porterà inevitabilmente con sé il peso delle storie recenti e il rispetto reciproco tra due club che si conoscono bene. Per i gialloverdi sarà un nuovo banco di prova. La Coppa, in questa fase della stagione, è occasione per dare spazio, ruotare, costruire, ma è anche una sfida da affrontare con serietà. Parabiago, in casa, è squadra tosta, capace di mettere ritmo e fisicità. Biella risponderà con la qualità e la profondità di una rosa che continua ad evolversi all’interno di un progetto tecnico che guarda lontano.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Nessun timore al confronto: se non ci spaventa Valorugby non ci spaventa nessuno, ma non mi piace pensare al passato, preferisco concentrarmi sul presente immaginando il futuro. Parabiago è una buona squadra dotata di un’ottima mischia che vorrà sicuramente un po’ ‘vendicarsi’ della sconfitta subita a Piacenza, come è giusto che sia. Noi, al netto dell’avversario, abbiamo bisogno di fare una grande partita e fare il risultato perché è dall’inizio dell’anno che non ci riusciamo e soprattutto nell’ultimo turno il nostro atteggiamento non è stato quello di una squadra che aveva voglia di vincere. Domenica dobbiamo provare a farlo”. Calcio d’inizio alle 14:30.

