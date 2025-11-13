Impegno in Coppa Italia per Biella Rugby

Domenica 16 novembre, Biella Rugby scenderà in campo per la quarta giornata di Coppa Italia. Avversario di turno: Rugby Parabiago, unica squadra di Serie A1 impegnata nella competizione, e nome che, inevitabilmente, riporta la memoria a Piacenza, giugno scorso, alla finale che consegnò a Biella la promozione e il titolo di campione di A1.

Da allora sono passati pochi mesi, ma è cambiato molto. Biella ha trovato il suo posto in Élite e Parabiago ha ripreso il suo cammino in A1 con la solidità e la compattezza che da sempre la contraddistinguono.

Domenica, al Venegoni-Marazzini, andrà in scena una partita che vale sì per la Coppa, ma che porterà inevitabilmente con sé il peso delle storie recenti e il rispetto reciproco tra due club che si conoscono bene. Per i gialloverdi sarà un nuovo banco di prova. La Coppa, in questa fase della stagione, è occasione per dare spazio, ruotare, costruire, ma è anche una sfida da affrontare con serietà. Parabiago, in casa, è squadra tosta, capace di mettere ritmo e fisicità. Biella risponderà con la qualità e la profondità di una rosa che continua ad evolversi all’interno di un progetto tecnico che guarda lontano.

Alberto Benettin, head coach Brc: “Nessun timore al confronto: se non ci spaventa Valorugby non ci spaventa nessuno, ma non mi piace pensare al passato, preferisco concentrarmi sul presente immaginando il futuro. Parabiago è una buona squadra dotata di un’ottima mischia che vorrà sicuramente un po’ ‘vendicarsi’ della sconfitta subita a Piacenza, come è giusto che sia. Noi, al netto dell’avversario, abbiamo bisogno di fare una grande partita e fare il risultato perché è dall’inizio dell’anno che non ci riusciamo e soprattutto nell’ultimo turno il nostro atteggiamento non è stato quello di una squadra che aveva voglia di vincere. Domenica dobbiamo provare a farlo”. Calcio d’inizio alle 14:30.