Vigili del Fuoco in azione a Crevacuore per l'incendio ad un tetto di casa

Intervento dei Vigili del Fuoco a Crevacuore per un incendio che, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe colpito il tetto di un'abitazione. Sembra inoltre che l'edificio fosse disabitato.

In breve tempo le squadre hanno avuto la meglio sulle fiamme; ora, sono impegnate nelle operazioni di smassamento, bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Sono in corso anche i dovuti accertamenti che chiariranno le cause dell'accaduto. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 13 novembre.